POL-HRO: Zwei weitere Schweriner Schulen von Vandalismus betroffen

In Schwerin haben sich zwei weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Vandalismus an Schulen ereignet.



So kam es am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße zum Brand einer Mülltonne. Vermutlich haben unbekannte Täter eine Papiermülltonne mutwillig in Brand gesetzt. Die Mülltonne befand sich unmittelbar angrenzend an die Hausfassade der dortigen Grundschule und brannte fast vollständig nieder. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.



Nur wenig später wurde der Polizei eine Sachbeschädigung durch Hakenkreuzschmierereien gemeldet. Zwischen 21.00 Uhr und 22.45 Uhr sollen unbekannte Täter mittels schwarzer Sprühfarbe ein 50x50 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die Fassade eines Schulgebäudes aufgetragen haben. Auch in diesem Fall konnten Spuren gesichert werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen. Die Beseitigung der verfassungswidrigen Schmierereien in der Andrej-Sacharow-Straße ist durch die Polizei umgehend veranlasst worden. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.



Bereits am Wochenende wurde eine Schule im Stadtteil Mueßer Holz Ziel von Vandalismus: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216060&processor=processor.sa.pressemitteilung .



Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schwerin (0385 5180-2224) oder per E-Mail an kk-schwerin@polmv.de entgegen.



Polizeipräsidium Rostock

