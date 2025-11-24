POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

Nr.6165456  | 24.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der
Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach
kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im
Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage
aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der
Mann schließlich über eine Drehleiter gerettet werden konnte. Der
87-jährige Deutsche wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation
ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im
Hausflur wurden kurzzeitig alle des Hausaufgangs evakuiert. Die
Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sofern der Brandort betreten
werden kann.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

