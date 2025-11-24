POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

Wismar (ots) -



Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der

Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach

kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im

Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage

aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der

Mann schließlich über eine Drehleiter gerettet werden konnte. Der

87-jährige Deutsche wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation

ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im

Hausflur wurden kurzzeitig alle des Hausaufgangs evakuiert. Die

Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sofern der Brandort betreten

werden kann.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



