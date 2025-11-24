POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Vermisster

Güstrow (ots) -



Der seit dem 21.11.2025 vermisste 85-jährige Mann aus Güstrow ist

wohlbehalten zurück.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen

Daten.



Gordon Tiesler

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



