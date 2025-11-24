POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Vermisster
Güstrow (ots) -
Der seit dem 21.11.2025 vermisste 85-jährige Mann aus Güstrow ist
wohlbehalten zurück.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.
Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle
