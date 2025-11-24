POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Niepars
Niepars (ots) -
Die seit dem 24. November 2025 vermisste 12-Jährige aus Niepars konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
