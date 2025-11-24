POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Lütten Klein - 26-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, dem 22.11.2025, kam es gegen 10:30 Uhr im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem Polizeieinsatz. Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen wurden während ihrer Streifentätigkeit von Zeugen angesprochen, die sie auf einen augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam machten. Dieser soll zuvor Bedrohungen ausgesprochen und versucht haben, das Mobiltelefon einer Frau zu entwenden. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Bereich der Rigaer Straße lokalisiert werden.



Die Beamten trafen den Mann, einen 26-jährigen Rostocker, im Bereich des S-Bahntunnels an. Bereits während der Ansprache reagierte er äußerst aggressiv, verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und beleidigte die Einsatzkräfte. Zudem bedrohte er die Beamten und versuchte, sie mit Faustschlägen zu attackieren.



Zur Abwehr der Angriffe setzten die Beamten das Reizstoffsprühgerät ein und brachten den Mann zu Boden, wo er unter weiterem Widerstand gefesselt wurde. Dabei wurde ein Beamter leicht an der Hand verletzt. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem 26-jährigen Deutschen Betäubungsmittel und stellten diese sicher.



Der Tatverdächtige erhielt im weitereen Verlauf eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst und wurde im Anschluss zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auch während des Transports setzte er seine Widerstandshandlungen fort, trat um sich und verletzte schließlich im Gewahrsam einen weiteren Beamten leicht.



Gegen den 26-jährigen Rostocker wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



