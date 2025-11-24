POL-HRO: Streifenwagenbesatzung stellt flüchtige Graffiti-Verdächtige in der Stadtmitte

Rostock (ots) -



Am vergangenen Sonnabend bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20:30 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße zwei dunkel gekleidete Personen im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle. Als die Männer den Streifenwagen wahrnahmen, versuchten sie zunächst, sich zu verstecken und flüchteten anschließend zu Fuß.



Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten beide Personen - zwei Deutsche im Alter von 20 und 21 Jahren - im Nahbereich stellen. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Diese stimmten mit mehreren frischen Graffiti überein, welche anschließen im Bereich der Haltestelle festgestellt werden konnten.



Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell