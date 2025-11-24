POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in der Rostocker Innenstadt - Tatverdächtiger identifiziert

Rostock (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es in der Steinstraße in der Rostocker Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zunächst in einer Lokalität ein 24-jähriger guineischer Staatsangehöriger und ein 21-jähriger irakischer Staatsangehöriger in einen verbalen Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße. Dort soll der 24-Jährige eine Machete sowie ein Messer gezogen und den 21-Jährigen oberflächlich an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige entfernte sich im weiteren Verlauf von der Örtlichkeit. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Geschädigten vor Ort antreffen. Eine ärztliche Behandlung der Schnittverletzung war nicht erforderlich.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der 24-Jährige kurze Zeit später festgestellt. Der Mann erschien stark alkoholisiert und zeigte sich den eingesetzten Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, sodass er unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Eine zusätzliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel konnte zudem nicht ausgeschlossen werden.



Die mutmaßlichen Tatwaffen konnten während einer Durchsuchung seiner Person nicht aufgefunden werden. Während der Durchsuchung fanden die Beamten jedoch Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und einer Blutprobenentnahme unterzogen. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell