POL-HRO: Einbrecher von Hauseigentümern in Wittenbeck überrascht

In Wittenbeck im Landkreis Rostock kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die Hauseigentümer am Samstagmorgen gegen 01 Uhr zu ihrem Wohnhaus in der Straße "Am Düsterbarg" einkehrten, mussten sie feststellen, dass sich noch zwei Einbrecher in diesem befanden. Diese hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Bei Betreten ihres Hauses vernahm das Ehepaar zunächst Geräusche aus der oberen Etage. Kurz darauf kamen zwei maskierte Personen aus dem oberen Stockwerk und flüchteten mit einer Tasche aus dem Wohnhaus. Angaben zum Diebesgut und zum entstandenen Schaden können aus ermittlungstaktischen Gründen an dieser Stelle nicht erfolgen. Eine detaillierte Personenbeschreibung der Einbrecher liegt aufgrund der Vermummung beider Einbrecher nicht vor. Glücklicherweise kam es gegenüber den Hauseigentümern zu keinem körperlichen Übergriffen seitens der Eindringlinge.



Die beiden Täter konnten auch im Zuge der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernahm in der Nacht die Spurensicherung am Tatort. Nun hat die Kriminalpolizei Bad Doberan die weiteren Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den möglichen Tätern oder getätigten Beobachtungen im Umfeld des Tatortes nimmt die Bad Doberaner Polizei unter der Rufnummer 038203/56224 entgegen.



