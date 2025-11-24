POL-HRO: Vielzahl von Glätteunfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock - eine Person in Lebensgefahr

Rostock (ots) -



Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock ist es seit den frühen Morgenstunden vermehrt zu Glätteunfällen gekommen. Mit Beginn 5 Uhr kam es in nahezu allen Bereichen - ob städtisch oder ländlich - zu witterungsbedingten Vorfällen auf den Straßen. Bis jetzt hat die Einsatzleitstelle mehr als 50 Unfälle registriert, in den überwiegenden Fällen blieb es bei Sachschäden.



Auf der Autobahn 20 auf Höhe der Anschlussstelle Grevesmühlen kam es gegen 9 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Sattelschlepper. Dabei wurde der Beifahrer des Transporters lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Dekra kam zum Einsatz.



Während der Maßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Lübeck knapp eine Stunde voll gesperrt. Er kam zu einem kilometerweiten Rückstau.



Auch im Bereich Crivitz ereignete sich ein Zusammenstoß mit einem Transporter (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6164909).



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal, die Fahrweise den aktuellen Bedingungen anzupassen.



