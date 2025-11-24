POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Versammlungsgeschehen am vergangenen Freitag

Rostock (ots) -



Am Freitag, den 21. November 2025, fand in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine durch die Versammlungsbehörde genehmigte Demonstration unter dem Motto "Gegen Krieg und Besatzung - Freiheit für Palästina!" statt. An der Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen nach Schätzungen der Polizei etwa 100 Personen teil.



Der Aufzug setzte sich gegen 17:00 Uhr am Gertrudenplatz in Bewegung und verlief durch die KTV über die Doberaner Straße, den Schröderplatz, Am Vögenteich, weiter zum Saarplatz sowie über die Ulmenstraße und weitere Straßen - unter anderem die Waldemarstraße - zurück zum Doberaner Platz.



Während der Versammlung wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen. Darunter in zwei Fällen wegen des Verdachts des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole.

Als durch die Beamten die Identität einer 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, versuchten zwei männliche Personen, darunter ein ebenfalls 21-jähriger deutscher Mann, die eingesetzten Beamten daran zu hindern. Gegen den 21-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Zusätzlich wurde eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.



Die Versammlung wurde gegen 19:00 Uhr beendet.



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell