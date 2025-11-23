POL-HRO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW an der Rostocker Kaikante

Rostock (ots) -



Am Samstagabend kam es gegen 19:50 Uhr im Bereich Am

Strande/Kempowski-Ufer in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem

alleinbeteiligten Pkw.



Der 53-jährige deutsche Fahrer eines Daihatsu befuhr die Kaikante

hinter den AIDA Urlaubswelten und beabsichtigte, seine Fahrt am

Restaurant "Al Porto" vorbei in Richtung Am Strande fortzusetzen. Aus

bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle

über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und

überschlug sich. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen

Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den Mann

wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der

Pkw musste durch die Berufsfeuerwehr Rostock geborgen und zur

Eigentumssicherung sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



