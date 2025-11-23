POL-HRO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW an der Rostocker Kaikante
Rostock (ots) -
Am Samstagabend kam es gegen 19:50 Uhr im Bereich Am
Strande/Kempowski-Ufer in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem
alleinbeteiligten Pkw.
Der 53-jährige deutsche Fahrer eines Daihatsu befuhr die Kaikante
hinter den AIDA Urlaubswelten und beabsichtigte, seine Fahrt am
Restaurant "Al Porto" vorbei in Richtung Am Strande fortzusetzen. Aus
bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle
über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und
überschlug sich. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen
Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den Mann
wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie
Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren
medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der
Pkw musste durch die Berufsfeuerwehr Rostock geborgen und zur
Eigentumssicherung sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden
wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle
