POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und ODEG-Zug am Bahnübergang Schwerin Süd

Schwerin (ots) -



Am späten Samstagabend kam es gegen 23:33 Uhr am Bahnübergang

Schwerin Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug

der ODEG.



Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Pkw die

ordnungsgemäß geschlossene Schrankenanlage und kollidierte seitlich

mit dem vorbeifahrenden Zug. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend

eine Notbremsung ein. Er sowie zwei weitere Bahnmitarbeiter, die sich

im Zug befanden, blieben unverletzt.



Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Im

Rahmen der Aufnahme eines weiteren Verkehrsunfalls in unmittelbarer

Nähe konnte der 42-jährige deutsche Tatverdächtige identifiziert

werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,17

Promille.



Neben den Einsatzkräften des Polizeihauptreviers Schwerin waren auch

Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin sowie die Berufsfeuerwehr

der Landeshauptstadt Schwerin vor Ort. Die Feuerwehr übernahm die

Sicherung und Beräumung der Unfallstelle.



Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des an der

Bahn entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.



Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

eingeleitet.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



