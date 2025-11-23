POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiltigten Fahrzeugen auf der A20

Wismar (ots) -



Am 22.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20

zwischen den Anschlussstellen Wismar/Mitte und Bobitz in

Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus dem

Heidekreis die A20 mit seinem VW Golf samt Anhänger, der mit einem

Motorrad beladen war. Auf Höhe der späteren Unfallstelle löste sich

der Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug und kam auf der Überholspur

zum Stehen. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer aus Ostholstein konnte nicht

mehr ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. In der weiteren

Folge streifte er zudem den Pkw einer 56-jährigen Kia-Fahrerin aus

Ostholstein und kam beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand.



Der Ford-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt

und mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in das

Krankenhaus in Wismar gebracht.



Der beschädigte Ford sowie der abgerissene Anhänger inklusive

Motorrad wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die

Versorgung der Verletzten, die Fahrzeugbergung und Reinigungsarbeiten

musste die A20 im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll

gesperrt werden.



Im Einsatz waren das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Dorf Mecklenburg und

Beidendorf.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro

geschätzt. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein

Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Dirk Wiek

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Wismar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf



