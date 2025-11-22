POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Schweinfurt 05 - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Samstag, 22.11.2025, fand im Rostocker Ostseestadion das

Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1.

FC Schweinfurt 05 statt. Das Spiel war im Vorfeld als

Grundsicherungsspiel eingestuft worden.



Zu Beginn des Spiels zündeten Anhänger der Gastmannschaft

Pyrotechnik. Die Handlungen wurden dokumentiert und müssen nun

ausgewertet werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des

Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Vermummungsverbots

ermittelt. Der weitere Spielverlauf war ohne besondere Vorkommnisse.

Nach Spielende kam es im Gästebereich zu einer versuchten

Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort bekannt

gemacht werden. Im Zuge der Maßnahmen wurde zudem eine Anzeige wegen

des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

gegen den bereits bekannten Tatverdächtigen aufgenommen.



Insgesamt befanden sich 114 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



