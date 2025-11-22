POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Schweinfurt 05 - Rostocker Polizei zieht Bilanz
Rostock (ots) -
Am Samstag, 22.11.2025, fand im Rostocker Ostseestadion das
Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1.
FC Schweinfurt 05 statt. Das Spiel war im Vorfeld als
Grundsicherungsspiel eingestuft worden.
Zu Beginn des Spiels zündeten Anhänger der Gastmannschaft
Pyrotechnik. Die Handlungen wurden dokumentiert und müssen nun
ausgewertet werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des
Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Vermummungsverbots
ermittelt. Der weitere Spielverlauf war ohne besondere Vorkommnisse.
Nach Spielende kam es im Gästebereich zu einer versuchten
Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort bekannt
gemacht werden. Im Zuge der Maßnahmen wurde zudem eine Anzeige wegen
des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
gegen den bereits bekannten Tatverdächtigen aufgenommen.
Insgesamt befanden sich 114 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.
Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
