POL-HRO: Balkonbrand in Wismar
Wismar (ots) -
In den Morgenstunden des 22.11.2025 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem
Brand auf einem Balkon in der Johannes-R.-Becher-Str. 30 in Wismar.
Aus bisher ungeklärter Ursache ist im 2. Obergeschoss Unrat auf einem
Balkon in Brand geraten. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten hielten sich
keine Personen in der dazugehörigen Wohnung auf. Im Zuge der
Einsatzmaßnahmen wurden 12 Anwohner der betroffenen Wohnanschrift
kurzzeitig aus dem Haus evakuiert. Nach den Löscharbeiten, an denen
sowohl die Feuerwehr Wismar (8) als auch Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Friedenshof (11) beteiligt waren, konnten die Anwohner in
ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der
entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
