POL-HRO: Balkonbrand in Wismar

In den Morgenstunden des 22.11.2025 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem

Brand auf einem Balkon in der Johannes-R.-Becher-Str. 30 in Wismar.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist im 2. Obergeschoss Unrat auf einem

Balkon in Brand geraten. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten hielten sich

keine Personen in der dazugehörigen Wohnung auf. Im Zuge der

Einsatzmaßnahmen wurden 12 Anwohner der betroffenen Wohnanschrift

kurzzeitig aus dem Haus evakuiert. Nach den Löscharbeiten, an denen

sowohl die Feuerwehr Wismar (8) als auch Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Friedenshof (11) beteiligt waren, konnten die Anwohner in

ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



