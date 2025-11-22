POL-HRO: Vermisstensuche nach 85-jährigem Mann aus Güstrow

Güstrow (ots) -



Seit dem 21.11.2025 wird ein 85-jähriger Mann aus Güstrow vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843/2660,

die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt.



https://t1p.de/zaumn





