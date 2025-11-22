POL-HRO: Unfall durch Teilküstenabbruch mit leichtverletzter Urlauberin

Bad Doberan (ots) -



Am 22.11.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall an der Küste

zwischen Nienhagen und Börgerende. Eine 48-jährige Radfahrerin hat

sich nach derzeitiger Erkenntnis abseits des befestigten Radweges an

die Steilküste begeben. Hier ist sie mit einem Teilstück abgestürzt

und verletzte sich leicht. Die in der Nähe von Fulda lebende Frau

wurde zur weiteren Untersuchung in die Klinik Bad Doberan geliefert.

Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Hubschrauber zum

Einsatz.



Die betroffene Stelle wurde sichtbar abgesperrt, der Ostsee Rad- und

Wanderweg ist unter der grundsätzlich zu beachtenden Vorsicht jedoch

weiterhin nutzbar.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



