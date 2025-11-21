Vermisstensuche nach 85-jährigem Mann aus Güstrow

Details anzeigen Vermisster Klaus-Jürgen Fastnacht Vermisster Klaus-Jürgen Fastnacht

Seit dem 21.11.2025 10:00 Uhr wird Herr

FASTNACHT, Klaus-Jürgen, 85 Jahre aus Güstrow vermisst. Dieser habe seine Wohnanschrift im Langendammscher Weg gegen 10 Uhr verlassen und hat sich in unbekannte Richtung entfernt. Herr Fastnacht ist fußläufig mit einem weinroten Rollator unterwegs und ist körperlich eingeschränkt. Derzeit sind keine möglichen Anlaufpunkte im Stadtgebiet Güstrow bekannt. Herr Fastnacht kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1.74 m groß

Brille

Schüttes Haupthaar

Backenbart

Schwarze Winterjacke

Olivgrüne Hose

Elb-Lotsen-Mütze mit einem DSR-Zeichen drauf

Weinroter Rollator

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 038432660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.