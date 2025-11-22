POL-HRO: Trunkenheitsfahrt endet an Springbrunnen

Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 22. November 2025 bemerkten Beamte

des Polizeihauptreviers Wismar ein Fahrzeug, das den Kreisverkehr am

Rothentor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung

Wismar befuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf.



Während der Nacheile durchfuhr der Pkw innerorts mit einer

Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mehrere rote Ampeln. Aufgrund des

erheblichen Abstandes gelang es zunächst nicht, das Fahrzeug zum

Anhalten zu bewegen.



Schließlich überfuhr der Wagen einen Springbrunnen und kam dort zum

Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab eine

Atemalkoholkontrolle beim 18-jährigen deutschen Fahrer einen Wert von

1,70 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der

Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.



Am Fahrzeug und am Springbrunnen entstand ein geschätzter Sachschaden

von rund 25.000 Euro.



