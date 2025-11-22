POL-HRO: Trunkenheitsfahrt endet an Springbrunnen
Wismar (ots) -
In den frühen Morgenstunden des 22. November 2025 bemerkten Beamte
des Polizeihauptreviers Wismar ein Fahrzeug, das den Kreisverkehr am
Rothentor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung
Wismar befuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf.
Während der Nacheile durchfuhr der Pkw innerorts mit einer
Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mehrere rote Ampeln. Aufgrund des
erheblichen Abstandes gelang es zunächst nicht, das Fahrzeug zum
Anhalten zu bewegen.
Schließlich überfuhr der Wagen einen Springbrunnen und kam dort zum
Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab eine
Atemalkoholkontrolle beim 18-jährigen deutschen Fahrer einen Wert von
1,70 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der
Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.
Am Fahrzeug und am Springbrunnen entstand ein geschätzter Sachschaden
von rund 25.000 Euro.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle
