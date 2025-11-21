POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gadebuscher Straße - Zwei Fußgänger verletzt
Schwerin (ots) -
Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Gadebuscher Straße in
Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von
einem Pkw erfasst wurden.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot
die Gadebuscher Straße aus Richtung Friedrichsthal in Richtung Norma.
Auf Höhe der dortigen Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer
offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit zwei 35-jährigen
Fußgängern, die die Fahrbahn überquerten.
Der männliche Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die
Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden umgehend in
ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern
an.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle
