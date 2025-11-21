POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gadebuscher Straße - Zwei Fußgänger verletzt

Schwerin (ots) -



Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Gadebuscher Straße in

Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von

einem Pkw erfasst wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot

die Gadebuscher Straße aus Richtung Friedrichsthal in Richtung Norma.

Auf Höhe der dortigen Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer

offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit zwei 35-jährigen

Fußgängern, die die Fahrbahn überquerten.



Der männliche Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die

Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden umgehend in

ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern

an.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell