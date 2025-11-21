POL-NB: Erstmeldung zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Löcknitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Löcknitz (ots) -



Am 21.11.2025, gegen 13:15 Uhr, kam es zum Brandausbruch in einem

Wohn- und Geschäftshaus in der Chausseestraße in Löcknitz. Im

besagten Gebäude befinden sich im Erdgeschoss mehrere Geschäftsräume

und in den oberen Etagen 35 Wohneinheiten. Derzeit sind Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die

Kameraden der Feuerwehr haben unmittelbar nach Eintreffen am

Ereignisort mit der Brandbekämpfung und der Evakuierung des Gebäudes

begonnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es drei verletzte

Personen, welche durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes behandelt

werden. Derzeit ist auf Höhe des Brandortes die B104 voll gesperrt.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



