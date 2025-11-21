POL-HRO: Verkehrsunfall mit Wild - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Details anzeigen Bild des Unfallfahrzeugs Bild des Unfallfahrzeugs

Am Donnerstag, den 20.11.2025, kam es gegen 15:20 Uhr auf der Landesstraße 22 zwischen Hinrichsdorf und Torfbrücke zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung.



Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein Skoda Octavia, der aus Graal-Müritz in Richtung Hinrichsdorf unterwegs war, mit einem ausgewachsenen Hirsch, welcher plötzlich die Fahrbahn betrat.



Das Tier verendete an der Unfallstelle. Neben Polizei waren auch die freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der zuständige Jagdpächter vor Ort.



Der 63-jährige deutsche Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Die L22 war im Bereich der Unfallstelle zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.



