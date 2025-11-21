POL-HRO: Polizei Teterow stellt mutmaßliche Giftköder sicher

Nr.6163436  | 21.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Teterow (Landkreis Rostock) (ots) -

Die Polizei in Teterow hat nach dem Hinweis aufmerksamer Hinweisgeber am Abend des 20.11.2025 im Bereich der Straße Am Mühlenberg mehrere Fleischköder festgestellt. Die Polizeikräfte ermittelten in diesem Zusammenhang im direkten Umfeld der Fundorte. Aufgrund fehlender logischer Zusammenhänge mit Blick auf die jeweiligen Fundorte kann derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei den sichergestellten Gegenständen um so genannte Giftköder handelt.

Die Polizei bittet die Tierhalter in Teterow und den umliegenden Orten daher präventiv um besondere Sorgfalt beim Umgang mit ihren Vierbeinern außerhalb der privat genutzten Bereiche, um jederzeit zu verhindern, dass ihre Tiere ungewollt derartige Köder aufnehmen.
Sachdienliche Hinweise zu dem o.g Sachverhalt nimmt die Polizei Teterow unter 03996-1560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

