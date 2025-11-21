POL-HRO: Polizei fahndet nach vermissten 68-jährigen Mann aus Vellahn und bittet um Hinweise

Vellahn (ots) -



Die Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten 68-jährigen Mann aus Vellahn. Der Vermisste ist seit Donnerstagmittag circa 11:15 Uhr von seiner Wohnanschrift verschwunden. Seither sucht die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen und Fährtenhunde nach dem orientierungslosen Mann, bisher jedoch ohne Erfolg.



Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://shorturl.at/Oywmd



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell