POL-NB: 100.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Fahrerin nach schwerem Verkehrsunfall bei Malchow

Am Donnerstagnachmittag, dem 20.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B192 Nähe 17213 Malchow ein Verkehrsunfall, bei welchem drei PKW beteiligt waren.



Nach ersten Erkenntnissen war ein 31-jähriger deutscher BMW-Fahrer auf der B 192 von der BAB19 in Richtung Malchow unterwegs und kam aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er seitlich mit einem PKW Jeep einer 73-jährigen deutschen Frau. Durch den Aufprall kam es zu Beschädigungen am Jeep, welcher dadurch seinerseits in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte der Jeep frontal mit einem Postauto.



Dieses Postauto wurde von einem 30-jährigen deutschen Mann geführt und befand sich hinter dem unfallauslösenden BMW in gleicher Fahrtrichtung. Die Fahrzeugführerin des Jeeps war auf dem Weg in Richtung BAB19.



Die Fahrerin des Jeeps wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus für weitere ärztliche Untersuchungen verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



Die Freiwilligen Feuerwehren von Malchow, Alt Schwerin und Silz waren mit insgesamt 32 Kameraden und neun Einsatzfahrzeugen im Einsatz.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt, wobei keins der Fahrzeuge fahrbereit blieb.



Auf der Strecke des Unfalls kam es für circa 5 Stunden zu Verkehrseinschränkungen.



