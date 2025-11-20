POL-NB: Zwei jugendliche Fußgänger verunglücken bei Verkehrsunfall in Wolgast

Wolgast (ots) -



Am Donnerstagabend, dem 20.11.2025, gegen 17:55 Uhr kam es auf der Chausseestraße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einem PKW Citroen.



Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei 14- und 15-jährigen deutsche Mädchen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn vor der Einfahrt des Krankenhauses Wolgast. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Citroen die Chausseestraße in Wolgast. Der PKW kollidierte mit den beiden Jugendlichen



Die 15-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Die 14-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Am PKW entstand ein Sachschaden.



Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



