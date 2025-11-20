POL-NB: Zwei Tatverdächtige zum Diebstahl Transporter und Werkzeug ermittelt

Neustrelitz (ots) -



Nachdem Anfang November von einer Baustelle in der Neustrelitzer Parkstraße sowohl ein Firmentransporter als auch hochwertige Werkzeuge gestohlen worden waren (siehe Erstmeldung unten), hat die Kriminalpolizei Neustrelitz nun zwei Tatverdächtige ermittelt.



Die beiden tatverdächtigen Kosovaren (24 und 45 Jahre alt) hielten sich nach dem Diebstahl in Nordrhein-Westfalen auf. In diesem Bereich konnte auch der Transporter geortet und von Kräften der Polizei NRW sichergestellt werden. Bei den beiden Beschuldigten, gegen die sich ein Anfangsverdacht erhärten konnte, wurden Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Der Verbleib der hochwertigen Werkzeuge bleibt weiter unbekannt. Sie könnten inzwischen verkauft worden sein.



Aufgrund weiterer Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass Transporter und Werkzeuge vor 22.15 Uhr am 6. November gestohlen wurden. Die Polizei fragt daher: Wer hat am 6. November (Donnerstag) in der Parkstraße zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder verdächtige Geräusche gehört?

Hinweise bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



ERSTMELDUNG:



07.11.2025 - 15:14



Polizeipräsidium Neubrandenburg



POL-NB: Durch Ortung: Transporter hunderte Kilometer entfernt gefunden

Neustrelitz (ots)



Dank eines Ortungssystems ist ein in Neustrelitz gestohlener Firmentransporter in Nordrhein-Westfalen gefunden worden.



Das Fahrzeug wurde im Zeitraum von Donnerstagabend, etwa 18.00 Uhr, bis Freitagmorgen, etwa 07.00 Uhr, von einer Baustelle in der Neustrelitzer Parkstraße gestohlen. Zudem haben der oder die Täter von verschiedenen Firmen, die auf der Baustelle derzeit arbeiten, hochwertige Werkzeuge entwendet. Darunter eine Akkupresse von Vigor, einen Stemmhammer von Bosch sowie weitere (Elektro-) Fachwerkzeuge wie Akkuschrauber und Kreissäge von der Marke Makita. Dieser Stehlschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.



Ein Mitarbeiter konnte den Transporter in Nordrhein-Westfalen orten. Die dortige Polizei fand das Fahrzeug und konnte es sicherstellen.



Die gestohlenen Werkzeuge könnten nun im Internet oder als Angebot an andere Firmen zum Kauf auftauchen.



Hinweise zu dem Diebstahl im Tatzeitraum oder zum Verbleib der Werkzeuge können an die Polizei Neustrelitz per Telefon unter 03981 / 258 224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell