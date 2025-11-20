POL-HRO: Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin - Fahndung nach Täter (FOTO)

Zarrentin (ots) -



In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei

Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse

beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).



Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem

mutmaßlichen Täter.

Das Bild sowie die genaue Personenbeschreibung ist auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link

https://tinyurl.com/Fahndung-Polizei zu finden.



Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.



