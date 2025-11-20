POL-HRO: Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin - Fahndung nach Täter (FOTO)
Zarrentin (ots) -
In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei
Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse
beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).
Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die
Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem
mutmaßlichen Täter.
Das Bild sowie die genaue Personenbeschreibung ist auf der Homepage
der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link
https://tinyurl.com/Fahndung-Polizei zu finden.
Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem
Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in
Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder
anderen Polizeidienststelle zu melden.
