Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin – Polizei sucht nach Täter (FOTO)

Nr.2025-11-04-002  | 20.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,00€.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: 

  • ca. 18 Jahre alt
  • ca. 175 cm groß
  • dunkle, kurz Haare
  • schwarze Brille mit runden Gläsern
  • normale Statur
  • schwarze, lange Hose
  • schwarze Jacke mit weißen Aplikationen
  • weiße Schuhe

Wer kann Angaben zu dieser Person machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin unter der Nummer 0385 5180 2224 entgegen.

