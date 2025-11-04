Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin – Polizei sucht nach Täter (FOTO)
In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,00€.
Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 18 Jahre alt
- ca. 175 cm groß
- dunkle, kurz Haare
- schwarze Brille mit runden Gläsern
- normale Statur
- schwarze, lange Hose
- schwarze Jacke mit weißen Aplikationen
- weiße Schuhe
Wer kann Angaben zu dieser Person machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin unter der Nummer 0385 5180 2224 entgegen.