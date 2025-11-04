Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin – Polizei sucht nach Täter (FOTO)

Details anzeigen Unbekannter Täter Zarrentin Unbekannter Täter Zarrentin

In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,00€.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 18 Jahre alt

ca. 175 cm groß

dunkle, kurz Haare

schwarze Brille mit runden Gläsern

normale Statur

schwarze, lange Hose

schwarze Jacke mit weißen Aplikationen

weiße Schuhe

Wer kann Angaben zu dieser Person machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin unter der Nummer 0385 5180 2224 entgegen.