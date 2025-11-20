POL-NB: Erstmeldung : Vollsperrung nach Unfall nahe Malchow

Malchow / B 192 (ots) -



Auf der B 192 hat es nahe Malchow einen größeren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei zum Einsatzort gerufen. Die Strecke der B 192 vom Abzweig Malchow in Richtung Autobahn ist großräumig voll gesperrt.



Nach jetziger Kenntnis soll ein PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen sein. Mit aktuellem Stand gelten mehrere Personen als leichtverletzt, ein Fahrer wurde schwerverletzt in die Klinik gebracht.



Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz.



Die Anschlussstelle Waren (A 19) kann aufgrund der Vollsperrung der B 192 im Bereich der Unfallstelle aktuell nicht genutzt werden. Autofahrer weichen bitte auf die vorige oder nächste Auffahrt bzw. Ausfahrt aus.



Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.



