Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Barth

Nr.208/2025  | 20.11.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innenminister Christian Pegel wird am Montag im Landkreis Vorpommern-Rügen an den Bürgermeister der Gemeinde Barth, Friedrich-Carl Hellwig einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung am Gebäude der Barther Feuerwehr übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Montag, 24. November 2025, 19 Uhr

Ort:              Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Stadt Barth, Hölzern-Kreuz-Weg                           13, 18356 Barth

Am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Barth muss das Dach saniert werden. Dafür erhält die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 178.000 Euro.

