POL-HRO: LKW-Fahrer kollidiert mit Sicherungsfahrzeug auf der BAB19 - 200.000EUR Sachschaden

Linstow/ Landkreis Rostock (ots) -



Gegen 08:30 Uhr kam es am heutigen Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei auf der BAB 19 auf der Fahrtrichtungsfahrbahn Berlin, kurz vor der Anschlussstelle Röbel/Müritz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 41-jähriger Pole mit seinem Sattelzuggespann aus noch ungeklärter Ursache auf ein abgestelltes Baustellensicherungsfahrzeug auf. Am Unfallort sollte zu diesem Zeitpunkt gerade eine geplante Baustelle abgesichert werden.



Glücklicherweise wurde niemand durch den Zusammenstoß verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden von min. 200.000EUR. Aufgrund der umständlichen Bergung beider Fahrzeuge muss die BAB19 ab der Anschlussstelle Waren in Fahrtrichtung Berlin vollständig gesperrt werden. Die Sperrung wird noch die nächsten Stunden bestehen bleiben. Eine genaue Angabe zur Dauer ist derzeit nicht möglich. Die BAB19 kann an der Anschlussstelle Röbel in Fahrtrichtung Berlin jedoch weiter befahren werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell