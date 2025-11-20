POL-HRO: Weiterer Zeugenaufruf im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow (FOTO)

Details anzeigen Ford Ford

Rostock/Güstrow (ots) -



+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des

Polizeipräsidiums Rostock+++



Im Zuge der laufenden Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian aus

Güstrow bitten die Ermittler die Bevölkerung nochmals um Mithilfe.

Konkret geht es um Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Fahrzeug,

das im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 06.11.2025 beschlagnahmt

wurde. Dabei handelt es sich um einen Ford Ranger in der Farbe

orange.



Wer hat das auffällige Fahrzeug am Freitag, den 10.10.2026, dem Tag

des Verschwindens von Fabian, in Güstrow bzw. dem Güstrower Umland

gesehen?



Besonders relevant sind für die Ermittler folgende Bereiche und

Uhrzeiten:

- Güstrow, Schweriner Straße, zwischen 10:30 Uhr -11:00 Uhr

- Bülow, Gutow, Klein Upahl, Zehna, Lohmen, zwischen 10:00 Uhr -11:15

Uhr

- Klein Upahl/Lähnwitz/Großupahler See, zwischen 11:15 Uhr -15:00 Uhr



Ebenso bitten die Ermittler Fahrgäste, die am Freitag, 10.10.2025,

mit dem Regionalbus 203 aus Richtung Güstrow/ Parumer Weg

(Abfahrtszeit 10:45 Uhr) in Richtung ZOB (Ankunftszeit 10:58 Uhr) und

Autofahrer, die über verbaute Außenkameras in ihren Fahrzeugen

verfügen und an den angegebenen Orten und Zeiten unterwegs waren und

den Pick-up gesehen bzw. aufgenommen haben könnten, sich ebenfalls

bei der Mordkommission zu melden.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54

unter der Hinweistelefonnummer 0800-5977268 oder über die Onlinewache

der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



