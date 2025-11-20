Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Altefähr

Nr.206/2025  | 20.11.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Vorpommern-Rügen an Bürgermeister Frank Jätschmann einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von rund 200.000 Euro für ein neues Löschgruppenfahrzeug für die Altefährer Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 24. November 2025, 14 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Altefähr, Bergener Straße 5, 18573 Altefähr

Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) wird das neue Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr sein und ersetzt ein über 35 Jahre altes Fahrzeug.

