Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Altefähr
Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Vorpommern-Rügen an Bürgermeister Frank Jätschmann einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von rund 200.000 Euro für ein neues Löschgruppenfahrzeug für die Altefährer Feuerwehr.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Montag, 24. November 2025, 14 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr Altefähr, Bergener Straße 5, 18573 Altefähr
Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) wird das neue Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr sein und ersetzt ein über 35 Jahre altes Fahrzeug.