POL-NB: Alarmanlage hält Diebe ab

Wie abschreckend das Schrillen einer Alarmanlage auf mutmaßliche Bootsmotorendiebe wirken kann, zeigt ein aktueller Fall in Wesenberg. Gestern kurz nach Mitternacht haben dort ein oder mehrere Täter versucht, in eine Lagerhalle der dortigen Marina einzubrechen. Der Alarm ging laut los, zudem gab es eine digitale Info über den Einbruchsversuch. Der Verantwortliche der Anlage rief sofort die Polizei. Als der Betroffene und die Polizei vor Ort ankamen, gab es zwar Aufbruchsspuren, gestohlen wurde jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.



Wer Hinweise zu dem Einbruch in die Marina in Wesenberg hat, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 2580 oder via Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Aus Sicht der Polizei zeigt das Beispiel gut, wie sinnvoll die Investition in einen guten Einbruchsschutz mit Alarmanlage ist - insbesondere solche Systeme, die sofort Licht und Lärm machen. Täter fühlen sich nämlich in der Abgeschiedenheit und im Dunkeln am Sichersten. Besitzer von Marinas oder allgemein von Anlagen von Bootsschuppen können Diebe und Einbrecher mit entsprechender Sicherheitstechnik abschrecken.



Gerade die Bereiche Wustrow, Rechlin, Mirow und Wesenberg sind immer wieder für Diebe von Booten und Bootszubehör interessant. Die Schäden im Erfolgsfall summieren sich schnell. Je nach Marke beträgt der Stehlschaden eines Außenbordmotors mehrere tausend Euro.



Für den Einbruchsschutz und auch zur Sicherung von Booten und Zubehör bietet die Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg kostenlose, individuelle und neutrale Beratung an. So können sich interessierte Bootsbesitzer auch über die Möglichkeiten weiterer Sicherungstechnologien, beispielswiese der GPS-Ortung, informieren. Als Ansprechpartner steht hierzu Polizeihauptkommissar Torsten Dowe wochentags telefonisch unter 0395/55825134 zur Verfügung. (Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, falls er nicht sofort erreichbar ist.)



