POL-NB: Einbruchsserie in Einfamilienhäuser in Gielow (LK MSE)

Nr.6162247  | 20.11.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Gielow (LK MSE) (ots) -

Am 19.11.2025 kam es zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr in Gielow zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt drei Fällen Zutritt in Einfamilienhäusern ein und durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt, der Stehlschaden steht noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg war zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Gielow beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-2310 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

