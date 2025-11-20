POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots) -



Seit dem 19.11.2025 gegen 17.30 Uhr wird ein 15-jähriger Jugendlicher aus Greifswald vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter der 03834/540-224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zu den Personen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://shorturl.at/j6TER



