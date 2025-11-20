Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Details anzeigen Bild Lennox Dannenberg Bild Lennox Dannenberg

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person.

Seit Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 17:30 Uhr, wird der 15-jährige Lennox Dannenberg vermisst. Der Jugendliche wurde letztmalig gegen 13:45 Uhr an seiner Schule in Greifswald, Wolgaster Straße gesehen und seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Er ist ca. 180 cm groß, von schlanker Gestalt und hat kurzes blondes Haar.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trägt der Vermisste eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Weste und eine schwarze Umhängetasche der Marke „Bench“.

Die Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Polizei bitte um Mithilfe. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib der Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter der Rufnummer 03834/540-224, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststellen zu melden.

Die Regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst