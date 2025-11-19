POL-HRO: Entwendeter Traktor im Bereich Dassow geortet - Fahrzeug an Eigentümer übergeben

Nr.6162124  | 19.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Dassow (ots) -

In der Nacht vom 17.11.25 auf den 18.11.25 entwendeten unbkannte Tatverdächtige im Bereich der Polizeidirektion Neumünster zwei Traktoren. Ein Fahrzeug konnte mittels Ortungssystem wenig später im Bereich Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) lokalisiert werden.

Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wismar nahmen unverzüglich die Fahndung auf und konnten den Traktor im Wert von geschätzten 200.000 Euro schließlich auf der B105, hinter der Ortslage Holm, auffinden.

Der Kriminaldauerdienst erschien im weiteren Verlauf vor Ort und führte die Spurensicherung durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Traktor an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern und dem Verbleib des zweiten Traktors dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Lea Schmudlach
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern