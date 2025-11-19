POL-HRO: 42-jähriger Deutscher greift Passanten und Verkehrsteilnehmer in Bützow an

Bützow/Landkreis Rostock (ots) -



Ein 42-jähriger Deutscher sorgte aufgrund mehrerer Attacken auf Passanten am gestrigen Abend für einen Polizeieinsatz in Bützow. Demnach hätte der Mann gegen 18:30 Uhr zunächst zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren angesprochen, die im Stadtzentrum fußläufig unterwegs waren. Dabei schrie er die Mädchen an und bedrohte sie. Weiterhin habe er unvermittelt mit der rechten Faust in das Gesicht der 13-Jährigen geschlagen und sie dabei am Auge verletzt. Das andere Mädchen hingegen wurde durch den 42-Jährigen kräftig am Oberarm gepackt. Den attackierten Kindern gelang es jedoch sich der Situation zu entziehen und wegzulaufen.



Im weiteren Verlauf kam es zu einer weiteren verbalen Bedrohung gegenüber einer jungen Frau durch den aggressiven Mann. Glücklicherweise kam es gegenüber der 17-jährigen Deutschen zu keinem körperlichen Angriff.



Zeitgleich meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei und teilten mit, dass ein Mann in der Langestraße auf Höhe des dortigen Marktes immer wieder auf die Straße gesprungen sein soll und hierdurch mindestens einen Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung nötigte. Im Anschluss versuchte der Mann, bei dem es sich abermals um den zuvor bereits auffälligen 42-Jährigen handelte, die Fahrzeugtüren zu öffnen, was ihm misslang.



Kurz darauf konnte die Polizei den 42-Jährigen antreffen und ihn an der Begehung weiterer Straftaten hindern. Der Polizei ist der Mann bereits hinlänglich bekannt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er letztlich in eine entsprechende Fachklinik nach Gehlsdorf verbracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell