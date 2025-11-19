POL-NB: Schlägerei fordert zwei Verletzte

Greifswald (ots) -



Am Abend des gestrigen Dienstags, 17. November 2025, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Greifswalder Puschkinstraße. Ursächlich dafür war die vorausgegangene Meldung einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 19-jähriger Syrer mit seiner, bislang nicht namentlich bekannten männlichen Begleitung, in der Puschkinstraße unterwegs gewesen. Dort seien sie auf eine dreiköpfige Personengruppe, bestehend aus einem 15-jährigen Syrer, einem 13- und einem 14-jährigen Deutschen getroffen. Zwischen den Personengruppen sei es in weiterer Folge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die in Tritten und Schlägen mündete. Die dreiköpfige Personengruppe, sowie die Begleitung des 19-Jährigen flohen zunächst vom Tatort. Drei der vier Personen konnten durch die eingesetzten Beamten jedoch im Nahbereich festgestellt werden.



Durch die Schlägerei wurden der 19-Jährige leicht und der 15-Jährige schwerverletzt.



Die konkreten Umstände der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.



