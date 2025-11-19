POL-NB: Korrektur zur Meldung: ´Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz´ vom 03.11.2025

Bergen/Rügen (ots) -



In der Pressemitteilung vom 03.11.2025 "Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz" ist bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. So waren nicht beide Verantwortlichen minderjährig - sondern der Mieter der Räumlichkeit war zum Ereigniszeitpunkt bereits volljährig. Diese Information wird nachträglich in der Originalmeldung berichtigt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell