POL-NB: Korrektur zur Meldung: ´Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz´ vom 03.11.2025
Bergen/Rügen (ots) -
In der Pressemitteilung vom 03.11.2025 "Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz" ist bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. So waren nicht beide Verantwortlichen minderjährig - sondern der Mieter der Räumlichkeit war zum Ereigniszeitpunkt bereits volljährig. Diese Information wird nachträglich in der Originalmeldung berichtigt.
