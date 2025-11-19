POL-NB: Besonderes Jubiläum: Vorverkauf für 30. Benefizkonzert in Neubrandenburg gestartet

Neubrandenburg (ots) -



Den 18. April 2026 sollten sich alle Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik unbedingt vormerken. An diesem Tag findet bereits zum 30. Mal das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt. Unter der Leitung von Kenichiro Kojima, präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie musikalische Meisterwerke unter anderem von Peter Tschaikowski und Antonin Dvorak.



Alle Zuhörerinnen und Zuhörer genießen an diesem Abend nicht nur klassische Musikstücke, sondern engagieren sich mit ihrem Konzertbesuch auch für den guten Zweck. Das Benefizkonzert unterstützt - wie in jedem Jahr - gemeinnützige Vereine aus Neubrandenburg und der Umgebung. Aufgrund des Jubiläums steht das Konzert im kommenden Jahr unter dem Motto "Gold".



Die Schirmherrschaft übernimmt erstmals der neue Polizeipräsident Arne Wurzler. "Mit dieser besonderen Veranstaltung setzen wir nicht nur eine langjährige Tradition fort, sondern auch ein Zeichen für die Region. Wir wollen damit als Organisation das örtliche Engagement unterstützen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich für die Gesellschaft einbringen, damit unsere Wertschätzung entgegenbringen", so der Polizeipräsident. Das Konzert wird auch 2026 wieder gemeinsam mit der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der International Police Association (IPA) organisiert.



Das Polizeipräsidium Neubrandenburg freut sich zudem über weitere Sponsoren und Förderer, die die regionale Vereinsarbeit unterstützen möchten. Jeder gespendete Euro wird dabei vollständig an die gemeinnützigen Vereine weitergegeben.



Karten gibt es über das Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 0395 5582 2001 oder der 0395 5582 2002 zu erwerben. Alternativ können Sie Ihre Bestellung auch per E-Mail an: infoaustausch-pp.neubrandenburg@polmv.de senden.



Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen werden zur Kostendeckung der Veranstaltung genutzt.



