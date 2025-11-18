POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 18.11.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 30 kurz vor

Zudar zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 76-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW

Ford die L30 und kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts

von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und ein

Verkehrszeichen, und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit

einem Straßenbaum. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer,

jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem

Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Der Pkw

war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen

geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



