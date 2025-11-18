POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen
Am 18.11.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 30 kurz vor
Zudar zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem
Kenntnisstand befuhr der 76-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW
Ford die L30 und kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts
von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und ein
Verkehrszeichen, und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit
einem Straßenbaum. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer,
jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem
Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Der Pkw
war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen
geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.
