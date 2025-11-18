POL-HRO: Unfall A14: Holzlaster fährt auf Pannen-PKW auf

Lübesse/Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A14 zwischen dem Schweriner-Kreuz und der Anschlussstelle Schwerin-Ost ist eine Person leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein mit Holz beladener LKW gegen 10:40 Uhr auf einen Pannen-PKW aufgefahren, der am Fahrbahnrand des rechten Fahrstreifens abgestellt war. In diesem Bereich der Autobahn ist kein Standstreifen vorhanden. Der 50-jährige Fahrzeugführer des PKW befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz und erlitt einen Schock. Der 27-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision wurde die Ladung teilweise gegen eine Brücke geschleudert, dessen Statik nun überprüft werden soll. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Darüber hinaus muss das Holz auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten bleibt die A14 in Fahrtrichtung Wismar voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt. Der Verkehr wird am Kreuz-Schwerin abgeleitet. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache.



