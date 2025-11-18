POL-HRO: Zeugen gesucht: Mann wird auf A24 angefahren - Fahrer ist flüchtet

Valluhn/Stolpe (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der A 24 bei Lüttow/Valluhn, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich gegen 19:55 Uhr ein 45-jähriger Mitarbeiter eines Abschleppdienstes mit seinem Abschleppwagen auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Gallin in Fahrtrichtung Hamburg, um ein Pannenfahrzeug zu bergen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger sei in diesem Moment nach rechts vom Hauptfahrstreifen abgekommen und mit dem Mann sowie dem linken Außenspiegel des Abschleppwagens zusammengestoßen. Ohne Anzuhalten habe sich der Fahrer anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der 45-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen am Oberkörper und Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und fahndet nun nach dem Unfallverursacher. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahn- und Verkehrspolizei in Stolpe (Tel.: 038725 500) zu melden. Der Sachschaden am Abschleppwagen wird auf 500 Euro geschätzt.



