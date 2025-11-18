POL-NB: Schwerer Unfall sorgt für Sperrung auf A 20

Autobahn 20 bei Jarmen (ots) -



Die Autobahn 20 ist zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen in Fahrtrichtung Lübeck nach einem schweren Unfall heute Vormittag weiter gesperrt.



Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr gegen 08.45 Uhr ein PKW beim Überholen aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke und wurde danach über beide Fahrspuren in ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei am Fahrbahnrand geschleudert. Der Unfall geschah etwa zwei Kilometer von der Ausfahrt nach Jarmen.



Von den beiden Insassen im Unfallauto verstarb ein Mann noch am Unfallort, der andere wurde in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert. Die beiden Arbeiter im Mähfahrzeug wurden leichtverletzt.



Aufgrund der laufenden Arbeit der Polizei und auch eines Dekra-Gutachters an der Unfallstelle, bleibt die Strecke rund um den Unfallort bis auf Weiteres voll gesperrt.



Der Sachschaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt.



Konkrete Angaben zu den Beteiligten sind derzeit noch nicht möglich.



