POL-HRO: Verfassungsfeindliche Rufe im Bereich Lindengarten - Polizei bittet um Hinweise

Wismar (ots) -



Nachdem am Samstagabend verfassungsfeindliche Rufe im Bereich der Wismarer Altstadt gemeldet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Am 15. November 2025, gegen 20:30 Uhr, meldete ein Hinweisgeber, dass im Bereich des Lindengartens eine Gruppe Jugendlicher verfassungsfeindliche Parolen gerufen hätte. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung überprüfte daraufhin den Bereich des Lindengartens, konnte die Verantwortlichen dort jedoch nicht mehr antreffen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.



Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



