POL-HRO: Unbekannte beschädigen sieben Fahrzeuge in Hagenow- Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Hagenow beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zwischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr gleich sieben geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt haben. Zur Tatzeit befanden sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Bahnhofstraße sowie einem daneben befindlichen Firmengelände. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sechs Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz und ein Fahrzeug der Marke Audi. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 26.000 Euro. Die Polizei in Hagenow (03883-6310) hat Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können.



