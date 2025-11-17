POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in ein Geschäft der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 17.11.2025 kam es am Neuen Markt in Rostock zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls in ein Juweliergeschäft.



Gegen 03:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass zwei bislang unbekannte Personen mittels eines Werkzeugs auf die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts eingeschlagen hätten. Im weiteren Verlauf sollen die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.



Die unmittelbar eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort eine beschädigte Scheibe fest. Ein Eindringen in das Geschäft konnte ausgeschlossen werden. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den möglichen Tätern verlief ergebnislos.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und übernahm die Spurensicherung. Im Nahbereich konnte ein mögliches Tatwerkzeug sichergestellt werden, das nun kriminaltechnisch untersucht werden muss.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock zu der Tat und den flüchtigen Tätern dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0381/4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu melden.



